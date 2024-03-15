Ceferin İstanbul'da

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin dün İstanbul'a geldi. İlk olarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen Ceferin gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Büyükekşi, "Ceferin ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırlıklarımızı konuştuk. Dünyanın en önemli 3 spor organizasyonundan birisine İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacak olmamızdan dolayı devletimizin bu konuya ne kadar önem verdiğini ve planlamalarını paylaştık.

EURO 2032'nin yanı sıra ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık" ifadelerini kullandı.

Ceferin ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Ortaköy'de bir araya geldi. UEFA Başkanı "Arkadaşım Ali Koç beye bir gün buraya geleceğime dair söz vermiştim ve verdiğiniz sözleri tutmanız gerekir. İkinci olarak İstanbul'u ve buraya gelmeyi çok seviyorum. F.Bahçe büyük bir kulüp ve UEFA Avrupa Konferans Ligi rekabetçi ve fantastik bir organizasyon oldu" diye konuştu. Ali Koç da şu ifadeleri kullandı: "Üç yıldır, 'Gelip F.Bahçe maçını seyredeceğim' sözü vardı, bugüne nasip oldu. Kendisi Avrupa futbolu için çok büyük işler yapıyor. Her zaman bize yol gösterdi, yardımcı oldu. Onu burada ağırlamaktan onur duyuyoruz."