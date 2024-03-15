Haberler Fenerbahçe Ceferin İstanbul'da

Ceferin İstanbul'da

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin dün TFF Başkanı Mehmet Büyükeşki ile bir araya geldi. Ceferin ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç’la birlikte tekneyle Kadıköy’e gelerek maçı tribünden izledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ceferin İstanbul'da

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin dün İstanbul'a geldi. İlk olarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen Ceferin gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Büyükekşi, "Ceferin ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırlıklarımızı konuştuk. Dünyanın en önemli 3 spor organizasyonundan birisine İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacak olmamızdan dolayı devletimizin bu konuya ne kadar önem verdiğini ve planlamalarını paylaştık.

EURO 2032'nin yanı sıra ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık" ifadelerini kullandı.

Ceferin ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Ortaköy'de bir araya geldi. UEFA Başkanı "Arkadaşım Ali Koç beye bir gün buraya geleceğime dair söz vermiştim ve verdiğiniz sözleri tutmanız gerekir. İkinci olarak İstanbul'u ve buraya gelmeyi çok seviyorum. F.Bahçe büyük bir kulüp ve UEFA Avrupa Konferans Ligi rekabetçi ve fantastik bir organizasyon oldu" diye konuştu. Ali Koç da şu ifadeleri kullandı: "Üç yıldır, 'Gelip F.Bahçe maçını seyredeceğim' sözü vardı, bugüne nasip oldu. Kendisi Avrupa futbolu için çok büyük işler yapıyor. Her zaman bize yol gösterdi, yardımcı oldu. Onu burada ağırlamaktan onur duyuyoruz."

DİĞER
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerparesi'nin son haline bakın! 59'luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20'liklere taş çıkarır!
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!
İşte ülke puanında son durum!
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
İsmail Kartal: Turu geçmek önemliydi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Mart rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 01:38
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 01:37
Eczacıbaşı deplasmanda kayıp! Eczacıbaşı deplasmanda kayıp! 01:19
Sporting'i eleyen Atalanta çeyrek finalde! Sporting'i eleyen Atalanta çeyrek finalde! 01:05
Brighton'a kazanmak yetmedi! Brighton'a kazanmak yetmedi! 01:05
Brighton'a kazanmak yetmedi! Brighton'a kazanmak yetmedi! 01:00
Daha Eski
Sporting'i eleyen Atalanta çeyrek finalde! Sporting'i eleyen Atalanta çeyrek finalde! 01:00
Beşiktaş'a Haitili gol makinesi! Beşiktaş'a Haitili gol makinesi! 00:55
Liverpool sahasında farklı turladı! Liverpool sahasında farklı turladı! 00:54
Liverpool sahasında farklı turladı! Liverpool sahasında farklı turladı! 00:48
"F.Bahçe'den gol yememek büyük başarı!" "F.Bahçe'den gol yememek büyük başarı!" 00:28
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor 00:06