Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Plan tuttu

İsmail Kartal: Plan tuttu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal: İlk maçtaki gibi aynı ciddiyetle sahaya çıktık. Hafta sonundaki önemli maçı da düşenerek bir plana sadık kalarak oynadık. Oyuncularım iyi bir mücadele ortaya koydu. Turu geçmek önemliydi ve çeyrek finale yükseldik. Takımımı kutluyorum.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 06:50
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İsmail Kartal: Plan tuttu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çeyrek final biletini aldıkları Union Saint-Gilloise maçından sonra şunları söyledi: İki aşamalı maçlar olduğu için ilk maçta çok güzel bir strateji ortaya koyduk. İlk maçta istediğimizi aldık. Bugün de aynı ciddiyetle maça başladık. Oyuncularımız plana sadık kaldı. İkinci yarıya rakip daha istekli, arzulu başladı. Beklemediğimiz bir goldü. Kazanarak turu geçmek istiyorduk ama sakat oyuncularımız var, bunları düşünerek ve hafta sonundaki maçı düşünerek bir plan üzerinden oynadık" dedi.

MERT HAKAN'DA ÇEKME OLDU

"Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele ortaya koydular. Turu geçmek önemliydi. Turu geçtik ve çeyrek finale yükseldik. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum" diyen İsmail Kartal sakatlanan Mert Hakan ile ilgili de konuştu. Tecrübeli hoca, "Mert Hakan'ın hafta içi kasığında ufak bir problem vardı. Doktorumuz 1-2 gün dinlendirilebilir dedi. Bu sabah ise Mert Hakan için oynayabilir dedi. Oyuna girdi ve arka adalesinde bir çekme oldu" ifadelerini kullandı.

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