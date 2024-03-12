Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

Ezeli rakipler arasında yaşanan son yılların en heyecanlı çekişmesinin Avrupa'da da eşi benzerinin olmadığı ortaya çıktı. Avrupa'nın önde gelen 8 ligiyle ilgili 20 yıllık bir araştırma yapan Takvim çok çarpıcı detaylara ulaştı.