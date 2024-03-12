Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...
Trednyol Süper Lig'de bu sezon açık ara ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir performansa imza attı. Son 9 haftaya girilirken ezeli rakipler, son 20 yıla bakıldığınde zirvede yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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UNUTULMAZ REKABET
Ezeli rakiplerin zirvede yer aldığı listenin ikinci sırasında ise Porto ve Sporting yer alıyor.Portekiz'in iki büyük kulübü, 2021-22 sezonunun 29. haftasını toplam 152 puanla tamamlamıştı.
3. sırada ise Avrupa'nın en büyük rekabetlerinden biri var. 2010-11'de La Liga'daki unutulmaz sezonda Real Madrid-Barcelona ikilisi 151 puan toplamıştı.
100 PUANI GÖREBİLİRİZ
Şu anda kendi tarihlerinin en yüksek puan ortalamasını tutturan Galatasaray ve Fenerbahçe bu performanslarını sezon sonuna kadar sürdürürse iki takımı da ligin bitiminde 100 puanın üzerinde göreceğiz.
Ezeli rakipler arasında 37. haftada RAMS Park'ta oynanacak dev derbi, birçok futbol otoritesine göre şampiyonluk düğümünün çözüleceği 90 dakika olacak.
Ligde bu hafta sonu Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına, Galatasaray ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
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