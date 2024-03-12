Haberler Fenerbahçe Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

Trednyol Süper Lig'de bu sezon açık ara ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir performansa imza attı. Son 9 haftaya girilirken ezeli rakipler, son 20 yıla bakıldığınde zirvede yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

Nefeslerin tutulduğu Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında son 9 haftaya girildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

Ezeli rakipler arasında yaşanan son yılların en heyecanlı çekişmesinin Avrupa'da da eşi benzerinin olmadığı ortaya çıktı. Avrupa'nın önde gelen 8 ligiyle ilgili 20 yıllık bir araştırma yapan Takvim çok çarpıcı detaylara ulaştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 29 hafta sonunda elde ettiği toplam 154 puanın 2004 yılından bu yana zirve nokta olduğu belirlendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

UNUTULMAZ REKABET

Ezeli rakiplerin zirvede yer aldığı listenin ikinci sırasında ise Porto ve Sporting yer alıyor.Portekiz'in iki büyük kulübü, 2021-22 sezonunun 29. haftasını toplam 152 puanla tamamlamıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

3. sırada ise Avrupa'nın en büyük rekabetlerinden biri var. 2010-11'de La Liga'daki unutulmaz sezonda Real Madrid-Barcelona ikilisi 151 puan toplamıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

100 PUANI GÖREBİLİRİZ

Şu anda kendi tarihlerinin en yüksek puan ortalamasını tutturan Galatasaray ve Fenerbahçe bu performanslarını sezon sonuna kadar sürdürürse iki takımı da ligin bitiminde 100 puanın üzerinde göreceğiz.

Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

Ezeli rakipler arasında 37. haftada RAMS Park'ta oynanacak dev derbi, birçok futbol otoritesine göre şampiyonluk düğümünün çözüleceği 90 dakika olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye oynadı! Avrupa'da son 20 yılda...

Ligde bu hafta sonu Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına, Galatasaray ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

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