Haberler Fenerbahçe İlk 10 garanti

İlk 10 garanti

F.Bahçe’nin Union galibiyeti ile 38,1 puana çıkan Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmek için gereken ilk 10 hedefine yakın

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlk 10 garanti

UEFA ülke puanı klasmanında sezona 12. basamaktan giriş yapıp 38,1 puanla 9. sıraya yerleşen Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için gerekli olan ilk 10 sıra hedefinde mutlu sona çok yakın. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise galibiyetiyle puanını 38,1'e yükselten Türkiye, en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya'yla arasındaki farkı biraz daha açtı. İskoçya 36,05 puanla 10. sırada, Çekya ise 35,55 puanla 11. sırada bulunuyor. UEFA kupalarında son 16 turu maçları itibarıyla Türkiye ve İskoçya'dan birer takım mücadele ederken, Çekya'dan 3 takım ter döküyor. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde, İskoçya'dan Glasgow Rangers ise Avrupa Ligi'nde yer alıyor. Çek temsilcilerinden Sparta Prag ve Slavia Prag Avrupa Ligi'nde, Viktoria Plzen ise Konferans Ligi'nde. İskoçya için Glasgow Rangers'ın Avrupa Ligi finali oynaması şart. Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika ekibi Gilloise'a elense dahi Türkiye ilk 10 için büyük avantaja sahip. Böylesi bir durumda Çekya, 3 takımla yarıştığı için matematiksel olarak Türkiye'yi geçme şansına sahip olsa da İskoçya için durum parlak değil.

SIRALAMA

8-BELÇİKA 46.800

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050 11- ÇEKYA 35.550

RANGERS FİNALE ÇIKARSA

İskoçya'nın Türkiye'yi geçmesi için, F.Bahçe'nin veda etmesi, Glasgow Rangers'ın da finale çıkması ve finale dek oynayacağı 5 maçın 4'ünü kazanması gerekiyor. Benfica ile eşleşen Rangers, deplasmanda yaptığı ilk maçı 2-2 bitirdi.

GALİBİYETLERE 0.5 PUAN

Avrupa kupalarına 4'er takımla katılan Türkiye ve Çekya temsilcileri, her galibiyette ülke puanına 0.5 puanlık katkı sağlıyor. Sezona 5 takımla giren İskoçya'da ise bir galibiyetin karşılığı 0.4 puan. Beraberlik ise bu puanların yarısı.

F.BAHÇE 500 PUAN KAZANDIRDI

Fener'in Belçika deplasmanında Union SaintGilloise karşısında kazanmasının ardından ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı. Türkiye bu sonuçla 9. sıradaki yerini korumuş oldu. Türkiye ülke puanı sıralamasında 38.100 puan topladı.

DİĞER
Son dakika haberi: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takım belli oldu! İşte görenleri şaşırtan o liste...
CHP'de Burcu Köksal kaosu! Özgür Özel'in "istifa et" çağrısına karşı çıktı: "İstanbul'u bir müteahhide peşkeş çektiniz, partiyi teröristlere teslim ettiniz! Siz istifa edin"
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..."
Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muhteşem F.Bahçe! İsmail Kartal tarihe geçti
İmkansızı başardı! Konferans Ligi'nde bir ilk
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MART 2024 | Ay Balık burcuna geçiyor! 👊Kavgadan uzak durun
AFAD, Kandilli son depremler listesi (9 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..." 09:10
Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..." Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..." 08:31
Bugün kimin maçı var? 9 Mart Cumartesi Bugün kimin maçı var? 9 Mart Cumartesi 08:14
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:01
G.Saray'ın 4. golü ofsayt mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın 4. golü ofsayt mı? Toroğlu yorumladı! 23:58
G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı 23:58
Daha Eski
Olawoyin kırmızı kart görmeli miydi? Toroğlu değerlendirdi Olawoyin kırmızı kart görmeli miydi? Toroğlu değerlendirdi 23:58
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! 23:58
G.Saray sahasında şov yaptı! G.Saray sahasında şov yaptı! 23:58
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:58
İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! 23:58
Galatasaray'da sakatlık şoku! Galatasaray'da sakatlık şoku! 23:58