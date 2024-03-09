İlk 10 garanti

UEFA ülke puanı klasmanında sezona 12. basamaktan giriş yapıp 38,1 puanla 9. sıraya yerleşen Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için gerekli olan ilk 10 sıra hedefinde mutlu sona çok yakın. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise galibiyetiyle puanını 38,1'e yükselten Türkiye, en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya'yla arasındaki farkı biraz daha açtı. İskoçya 36,05 puanla 10. sırada, Çekya ise 35,55 puanla 11. sırada bulunuyor. UEFA kupalarında son 16 turu maçları itibarıyla Türkiye ve İskoçya'dan birer takım mücadele ederken, Çekya'dan 3 takım ter döküyor. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde, İskoçya'dan Glasgow Rangers ise Avrupa Ligi'nde yer alıyor. Çek temsilcilerinden Sparta Prag ve Slavia Prag Avrupa Ligi'nde, Viktoria Plzen ise Konferans Ligi'nde. İskoçya için Glasgow Rangers'ın Avrupa Ligi finali oynaması şart. Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika ekibi Gilloise'a elense dahi Türkiye ilk 10 için büyük avantaja sahip. Böylesi bir durumda Çekya, 3 takımla yarıştığı için matematiksel olarak Türkiye'yi geçme şansına sahip olsa da İskoçya için durum parlak değil.

SIRALAMA

8-BELÇİKA 46.800

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050 11- ÇEKYA 35.550

RANGERS FİNALE ÇIKARSA

İskoçya'nın Türkiye'yi geçmesi için, F.Bahçe'nin veda etmesi, Glasgow Rangers'ın da finale çıkması ve finale dek oynayacağı 5 maçın 4'ünü kazanması gerekiyor. Benfica ile eşleşen Rangers, deplasmanda yaptığı ilk maçı 2-2 bitirdi.

GALİBİYETLERE 0.5 PUAN

Avrupa kupalarına 4'er takımla katılan Türkiye ve Çekya temsilcileri, her galibiyette ülke puanına 0.5 puanlık katkı sağlıyor. Sezona 5 takımla giren İskoçya'da ise bir galibiyetin karşılığı 0.4 puan. Beraberlik ise bu puanların yarısı.

F.BAHÇE 500 PUAN KAZANDIRDI

Fener'in Belçika deplasmanında Union SaintGilloise karşısında kazanmasının ardından ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı. Türkiye bu sonuçla 9. sıradaki yerini korumuş oldu. Türkiye ülke puanı sıralamasında 38.100 puan topladı.