Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

İRFAN CAN KAHVECİ TAKIMLA ÇALIŞTI!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci takımla çalışmalarda yer aldı.

Bu antrenmanla Ülker Stadı'nda oynanacak Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.