FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

Fenerbahçe'de, zorlu Hatayspor deplasmanında 2-0'lık skorla elde edilen 3 puan kadar, kadronun kilit oyuncuları Fred, Rodrigo Becao ve Osayi-Samuel'in de sakatlıktan kurtularak takıma dönmelerinin sevinci yaşanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre fikstürde Süper Lig şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik maçlar ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde üç as oyuncunun takıma katılması başta İsmail Kartal olmak üzere teknik heyeti ve taraftarları mutlu etti.