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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'de üç önemli ismin takıma dönüşü, camiada sevince neden oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 11:33
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

Sarı-lacivertli takımda golleri 24. dakikada Bright Osayi-Samuel ile 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

Fenerbahçe bu galibiyetin ardından puanını 73'e yükseltti ve lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

Fenerbahçe'de, zorlu Hatayspor deplasmanında 2-0'lık skorla elde edilen 3 puan kadar, kadronun kilit oyuncuları Fred, Rodrigo Becao ve Osayi-Samuel'in de sakatlıktan kurtularak takıma dönmelerinin sevinci yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

Hürriyet'te yer alan habere göre fikstürde Süper Lig şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik maçlar ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde üç as oyuncunun takıma katılması başta İsmail Kartal olmak üzere teknik heyeti ve taraftarları mutlu etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

BECAO 145 GÜN SONRA DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Becao yaklaşık 5 ay sonra (145 gün) sahalara dönerken, 21 Ocak tarihindeki Yılport Samsunspor mücadelesinde tendonunda yırtık oluşan Fred 41 gün sonra formasına kavuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

Afrika Kupası'ndan hafif sakatlıkla dönen Osayi de iyileşip üstüne çıktığı ilk maçta gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi

Bu üç ismin formlarına kavuşması, hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de rotasyon için teknik patron İsmail Karta l'ın elini güçlendirdi.

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