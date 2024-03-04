FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da üçlü sevinç! İsmail Kartal'ın eli güçlendi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'de üç önemli ismin takıma dönüşü, camiada sevince neden oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Fenerbahçe'de, zorlu Hatayspor deplasmanında 2-0'lık skorla elde edilen 3 puan kadar, kadronun kilit oyuncuları Fred, Rodrigo Becao ve Osayi-Samuel'in de sakatlıktan kurtularak takıma dönmelerinin sevinci yaşanıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre fikstürde Süper Lig şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik maçlar ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde üç as oyuncunun takıma katılması başta İsmail Kartal olmak üzere teknik heyeti ve taraftarları mutlu etti.
BECAO 145 GÜN SONRA DÖNDÜ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Becao yaklaşık 5 ay sonra (145 gün) sahalara dönerken, 21 Ocak tarihindeki Yılport Samsunspor mücadelesinde tendonunda yırtık oluşan Fred 41 gün sonra formasına kavuştu.
Afrika Kupası'ndan hafif sakatlıkla dönen Osayi de iyileşip üstüne çıktığı ilk maçta gol attı.
Bu üç ismin formlarına kavuşması, hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de rotasyon için teknik patron İsmail Karta l'ın elini güçlendirdi.
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