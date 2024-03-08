Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Gücümüzü gösterdik

İsmail Kartal: Gücümüzü gösterdik

Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Rakibin çok koştuğunu ve iyi organize olduğunu biliyorduk. Planlarımızı onların bu etkinliklerini durdurmak üzere yaptık. Oyuna hızlı ve golle başladık. Hakimiyeti onlara bırakmadık. Son vuruşları çok iyi yaptık ve gücümüzü herkese kanıtladık.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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İsmail Kartal: Gücümüzü gösterdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda alınan zafer sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi "Rakibimiz iyi mücadele ediyor, çok koşuyor, organize oynuyorlar. Bunların hepsini izledik ve oyuncularımıza anlattık" ifadelerini kullanan Kartal, maç sonunda şunları söyledi: "Rakibin iyi organize olduğunu biliyorduk. Planlarımızı onları ik olarak durdurmak üzerine yaptık. Oyuna hızlı başladık. Hakimiyeti onlara bırakmadık. Son vuruşları iyi yaptık ve gücümüzü herkese kanıtladık."

"ÖNEMLİ BİR AVANTAJ YAKALADIK"

Takım olarak inanılmaz bir istek ve arzuyla mücadele ettiklerini belirten Kartal, "Buraya kazanmak için gelmiştik, bunu da başardık. Elbette farklı galibiyet, rövanş öncesinde önemli bir avantaj olarak bizimle. Fakat bu tip maçların rövanşı her zaman daha zorlu geçer. Aynı ciddiyet ve istekle mücadele ederek Kadıköy'de istediğimiz sonucu alarak turu geçen taraf olmak istiyoruz. Avrupa'da kupa kaldırmak en büyük arzularımızdan biri" diye konuştu.

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