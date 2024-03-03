Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Deplasmanda kritik galibiyet alan sarı lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül maç sonu İsmail Kartal'ı uyardı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 09:32
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Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u Osayi ve Cengiz'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a uyarılarda bulundu.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

ÖMER ÜRÜNDÜL - KARTAL DERS ÇALIŞMAYA BAŞLAMALI

Fenerbahçe'nin bu maçı zorlanmadan kazanacağı daha ilk dakikalardan belli oldu.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Dolu tribünlerin desteğiyle Kadıköy'e benzer atmosfer vardı. Hafta içinin kötü izlerini silmek için ve puan kaybına tahammül olmadığından futbolcular mümkün olduğunca hırslıydılar.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Ayrıca doğru yerleşemeyen, defans bloğunu zaman zaman çizgi halinde hareketsiz tutan, takım savunması ciddi arızalar gösteren bir Hatayspor savunması vardı.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

F.Bahçe'de İsmail ve Mert Hakan orta sahanın iki koşan ismiydi ve 4'lü defans bloğu rakibe tehlikeli atak yapma şansı vermiyordu.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Bu devrede pozisyon bulan ve 2 gol atan F.Bahçe soyunma odasına rahat gitti. İkinci devre daha gel-gitli bir maç oldu.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

F.Bahçe'nin yıldızlarında yine beklenen düşüş başladı. Ama sarı lacivertliler de gole yakın ataklar yaptı, Hatayspor da yaptı. En net pozisyonu Hatay adına Halil kaçırdı.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

İsmail Kartal'ın Konferans Ligi maçı için çok iyi ders çalışması lazım. İleri uç ve Szymanski'deki düşüş devam ediyor. Sonradan giren Fred hiç hazır değil. Bu da günümüz futbolunda çok büyük bir sıkıntı.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Union Saint Gilloise çok tempolu ve çok organize bir takım. Çok tehlikeli bir maç benden uyarması. Cengiz Ünder, att-ı ğı golden sonra tribünlere bir hareket yaptı. ''Bakın beni eleştiriyorsunuz, işte görün'' dedi.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Ama Cengiz gerçeği görmeli. Kondisyon açısından çok yetersiz. Birinci golü arka direkten Cengiz'in atması gerekirdi. Cengiz oraya gelene kadar arkasından uzun mesafeden gelen Osayi attı.

Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Hatay'ın F.Bahçe'ye yenilmesi önemli değil. Ama genel gidişatı tehlikeli görüyorum.

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