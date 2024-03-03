Ömer Üründül Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Ders çalışması lazım"

Bu devrede pozisyon bulan ve 2 gol atan F.Bahçe soyunma odasına rahat gitti. İkinci devre daha gel-gitli bir maç oldu.

F.Bahçe'nin yıldızlarında yine beklenen düşüş başladı. Ama sarı lacivertliler de gole yakın ataklar yaptı, Hatayspor da yaptı. En net pozisyonu Hatay adına Halil kaçırdı.