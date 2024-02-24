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Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Avrupa'da ise ülkemizi temsil eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler sezon başından bu yanan gündemde olan Martial için temaslarını hızlandırdı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi.

Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

Avrupa'da da ülkemizi tek temsil eden takım olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kadar sarı-lacivertliler yaz transfer dönemi için ise şimdiden çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

Buna göre yönetim yaz transfer döneminde fırsat olabilecek transfer için Branco'ya tam yetki verdi.

Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

İNGİLİZLER KARARINI VERDİ

Manchester United, sarı-lacivertli kulübün ilgilendiği Anthony Martial'e sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağını bildirdi.

Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

28 yaşındaki golcünün boşa çıkması kesinleşince Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco hemen kolları sıvayarak Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçti.

Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

Bu sezon 19 maçta oynarken 2 gol atıp, 2 asist yapan Martial kasık operasyonu nedeniyle son haftalarda kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...

Manchester United forması giyen Martial'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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