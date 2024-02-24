Fenerbahçe'den Anthony Martial bombası! Branco ve menajeri...
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Avrupa'da ise ülkemizi temsil eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler sezon başından bu yanan gündemde olan Martial için temaslarını hızlandırdı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de hata yapmak istemiyor.
Avrupa'da da ülkemizi tek temsil eden takım olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kadar sarı-lacivertliler yaz transfer dönemi için ise şimdiden çalışmalara başladı.
Buna göre yönetim yaz transfer döneminde fırsat olabilecek transfer için Branco'ya tam yetki verdi.
İNGİLİZLER KARARINI VERDİ
Manchester United, sarı-lacivertli kulübün ilgilendiği Anthony Martial'e sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağını bildirdi.
28 yaşındaki golcünün boşa çıkması kesinleşince Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco hemen kolları sıvayarak Fransız yıldızın menajeriyle temasa geçti.
Bu sezon 19 maçta oynarken 2 gol atıp, 2 asist yapan Martial kasık operasyonu nedeniyle son haftalarda kadroda yer almıyor.
Manchester United forması giyen Martial'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Sarı-lacivertlilerin özellikle kanat forvet olarak da görev yapabilen Fransız futbolcu için oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi.
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