SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise oldu.
Sarı-lacivertliler, son 16 turundaki ilk maçını 7 Mart'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 14 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ DİĞER EŞLEŞMELER ŞÖYLE:
Servette - Viktoria Plzen
Ajax - Aston Villa
Molde - Club Brugge
Dinamo Zagreb - PAOK
Sturm Graz - Lille
Maccabi Haifa - Fiorentina
Olympiakos - Maccabi Tel Aviv