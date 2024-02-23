Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin, son 16 turundaki rakibi İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Sarı-lacivertliler ile Union Saint-Gilloise eşleşti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:40
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise oldu.

Sarı-lacivertliler, son 16 turundaki ilk maçını 7 Mart'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 14 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Union Saint-Gilloise nasıl bir takım? Devamını Oku BUNU DA OKU

UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ DİĞER EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

Servette - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Dinamo Zagreb - PAOK

Sturm Graz - Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! Devamını Oku BUNU DA OKU

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