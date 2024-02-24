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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberleri...Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel şoku yaşanıyor. İki futbolcu da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 17:00
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel şoku!

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de iki şok sakatlık birden yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlandı ve Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı. İrfan Can Kahveci'nin adalesinde yırtık oluştu. Yıldız futbolcu, sahalardan en az 2 hafta kadar uzak kalacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 karşılaşmada görev alan İrfan Can, bu müsabakalarda 13 gol atarken 10 da asist yaptı. Bright Osayi Samuel ise çıktığı 24 maçta, 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.

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