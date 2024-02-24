Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel şoku!

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de iki şok sakatlık birden yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlandı ve Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı. İrfan Can Kahveci'nin adalesinde yırtık oluştu. Yıldız futbolcu, sahalardan en az 2 hafta kadar uzak kalacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 karşılaşmada görev alan İrfan Can, bu müsabakalarda 13 gol atarken 10 da asist yaptı. Bright Osayi Samuel ise çıktığı 24 maçta, 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.