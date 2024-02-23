Jesus'tan Fred'e 40 milyon euro

Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan 9 milyon 740 bin euro bonservisle gelen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Fred'e, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal talip oldu. Arap basınına yansıyan haberlere göre ise; Suudi Arabistan ekibini, Sambacı yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını yaz aylarında tam 40 milyon euro ile çalacak.

Jesus'un Fred'i çok istediğine vurgu yapılan haberde; "Fahd bin Nafel liderliğindeki Al-Hilal yönetimi, Brezilyalı oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. Anlaşmanın sağlanması çok yakın. Transfer ücreti olarak da 40 milyon euro Fenerbahçe'ye önerilecek. Nafel yönetimi, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda bu transfere bu kadar bütçe ayırdı. Brezilyalının transferi oldukça yakın gözüküyor" denildi. Fred, bu sezon 21 maçta, gol atamazken, 6 asist yaptı.