Haberler Fenerbahçe Jesus'tan Fred'e 40 milyon euro

Jesus'tan Fred'e 40 milyon euro

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, sarılacivertlilerin Brezilyalı yıldızına gözü dikti. Sezon sonu için Kanarya'nın kapısı 40 milyon euro ile çalınacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jesus'tan Fred'e 40 milyon euro

Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan 9 milyon 740 bin euro bonservisle gelen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Fred'e, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal talip oldu. Arap basınına yansıyan haberlere göre ise; Suudi Arabistan ekibini, Sambacı yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını yaz aylarında tam 40 milyon euro ile çalacak.

Jesus'un Fred'i çok istediğine vurgu yapılan haberde; "Fahd bin Nafel liderliğindeki Al-Hilal yönetimi, Brezilyalı oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. Anlaşmanın sağlanması çok yakın. Transfer ücreti olarak da 40 milyon euro Fenerbahçe'ye önerilecek. Nafel yönetimi, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda bu transfere bu kadar bütçe ayırdı. Brezilyalının transferi oldukça yakın gözüküyor" denildi. Fred, bu sezon 21 maçta, gol atamazken, 6 asist yaptı.

DİĞER
En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya bakın kimin kardeşi çıktı! Yeşilçam yıldızını şimdi görenler tanıyamadı!
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek
İşte güncel ülke puanı sıralaması!
Kartal'dan İrfan Can ve Cengiz kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Kartal'dan İrfan Can ve Cengiz kararı!
Az önce deprem mi oldu? 23 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var 23 Şubat? Bugün kimin maçı var 23 Şubat? 07:49
Keşke!.. Keşke!.. 07:04
Okan Buruk yüz vermemeli Okan Buruk yüz vermemeli 07:03
Bir martı uçak düşürdü! Bir martı uçak düşürdü! 07:01
Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! 01:54
Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! 01:53
Daha Eski
Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı 01:43
Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı 01:42
Mohamed dönüyor Mohamed dönüyor 01:41
Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı 01:41
Internacional’e transfer oldu Internacional’e transfer oldu 01:40
Derbiye hazır olacaklar Derbiye hazır olacaklar 01:39