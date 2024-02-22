En fazla ceza Fenerbahçe'ye

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sezon başından bu yana kulüplere toplamda 48 milyon 224 bin 50 lira ceza verildiğini duyurdu. En çok cezayı ise Fenerbahçe aldı. Sarı-lacivertlilere geride kalan 26 haftalık periyotta 8 milyon 77 bin TL ceza kesildi. Tahkim Kurulu'nun indirimlerinin ardından bu miktar; 7 milyon 182 bin 500 liraya düştü. Fenerbahçe'nin ardından ne fazla ceza alan kulüp ise 8 milyon 4 bin TL ile Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlıların indirimler sonrasında ödediği ceza 6 milyon 804 bin TL... En çok ceza kesilen kulüpler sıralamasında üçüncü basamakta Trabzonspor yer alıyor. PFDK, bordo-mavililere 5 milyon 15 bin TL ceza verirken, fırtınanın ödeyeceği miktar ise indirimlerin ardından 4 milyon 487 bin 857 TL 14 kuruş. Galatasaray da 5 milyon 284 bin lira ceza aldı. Tahkim Kurulu'nun uyguladığı indirim sonrasında sarı-kırmızılılar, 3 milyon 941 bin Türk Lirası ödeme yapacak.