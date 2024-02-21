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Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynananacak Turkcell Süper Kupa finalinin yeri ve tarihini açıkladı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 19:00
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Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF, 2022/2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve 2022/2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin yeri ve tarihini açıkladı. Daha önce 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali ertelenmişti. İşte Süper Kupa finalinin tarihi...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali 7 Nisan Pazar Günü Şanlıurfa'da oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak müsabaka, ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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