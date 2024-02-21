Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Geçen iki sezondaki İrfan Can Kahveci'nin eleştirilecek yanı çoktu ama bu sezon övgüleri en çok o hak ediyor. İrfan Can oynayacak durumda olduğu her maç birinci dakika o sahada yerini almalı. Yabancılara kıyamayanlar, İrfan Can Kahveci'yi dakikalarca kenarda oturtarak neler kaybettiklerinin farkına varsaydı durum çok farklı olabilirdi. Bunun da sorumlusu İsmail Kartal!

Rize'de futbol olarak görsel karşılığı olmayan bir zeminde hiçbir futbolcunun eleştirilmeye hakkı yok. Ama iki takım futbolcularının verdikleri mücadele alkışlanmalıdır. Asıl mesele futbolun marka değeri konuşulurken hala böyle zeminlerde futbol oynanmasına izin verilmesi.