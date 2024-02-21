Haberler Fenerbahçe Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı değerlendirirken sarı-lacivertli o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 07:17
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Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

HAKKI YALÇIN - USTALIK!

Oynanan futbol çekilmiyorsa, sen gecenin ipini çekeceksin. Sahadaki zemin hareket alanını daraltıyorsa sen fikirlerini genişleteceksin. Bütün hafta Galatasaray-Ankaragücü maçının oynanacağı stat üzerinden farklı zemin yaratanlara karşı, Rize'deki saha şartları için "olağanüstü hal" ilan edeceksin.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Ve ilk yarıdaki oyun planını değiştirirken cesaretini ve gerekirse kariyerini ortaya koyacaksın. Buna hayal edileni yaşanır kılmak denir, karşılığı da ustalık apoletiyle ödenir! İsmail Kartal'ın bu sezon ustalığını sergilediği maçlardan biriydi Rizespor maçı.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Cesaret kadar biraz da talih gerekiyor insana. Serdar Dursun piyangodan çıktı, bir dokunuşla gidişatı değiştirdi. Mert Hakan Yandaş ilk kez "olağan dışı" bir görüntü çizdi. Ve İrfan Can Kahveci. Maçın hangi dakikasında oyuna girerse girsin takımına değer kazandıran biri resminin çerçevesine yeni çiviler çaktı.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Geçen iki sezondaki İrfan Can Kahveci'nin eleştirilecek yanı çoktu ama bu sezon övgüleri en çok o hak ediyor. İrfan Can oynayacak durumda olduğu her maç birinci dakika o sahada yerini almalı. Yabancılara kıyamayanlar, İrfan Can Kahveci'yi dakikalarca kenarda oturtarak neler kaybettiklerinin farkına varsaydı durum çok farklı olabilirdi. Bunun da sorumlusu İsmail Kartal!

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Rize'de futbol olarak görsel karşılığı olmayan bir zeminde hiçbir futbolcunun eleştirilmeye hakkı yok. Ama iki takım futbolcularının verdikleri mücadele alkışlanmalıdır. Asıl mesele futbolun marka değeri konuşulurken hala böyle zeminlerde futbol oynanmasına izin verilmesi.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Bu maçın devre arasında Arsenal-Burnley maçına baktım da orada da sıkı bir yağmur vardı ama topun zıplama şartlarında bile en ufak bir değişim yoktu. Hiçbir kalenin önü de 70'li yıllardaki İnönü Stadı gibi değildi.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Galatasaray, Ankara'da güle oynaya kazandı. Karşısında rakip yoktu havası yaratılmışsa, Galatasaray'ın baskısından kaynaklandı. Herkes Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralık giden Kazımcan'ı konuşuyor.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Goller o kanattan geldi diye bir delikanlıyı ipe çekmek kolay. Ankaragücü futbolcularının içinde sahaya yüreğini koymayanları tesbih gibi yan yana dizsinler, 20 yaşındaki bir delikanlıyı cümlelerle kurşuna dizeceklerine!

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Konyaspor karşısında ilk yarıdaki Beşiktaş'ı izleyen, "bu takımın galip gelebilmesi için mucize gerekir" diye düşünmüştür. O mucize yine Semin Kılıçsoy'la gerçekleşti. Konyaspor'un gardı düştü. İkinci yarıda sahayı da topu da iyi kullanan bir Beşiktaş çıktı ortaya.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Herkesin işini yapması gereken bir takımda hiç kimse "herhangi biri gibi" davranamaz. O yüzden galibiyet saygıyı hak ederken, soru işaretinin çengelindeki şüpheleri de görmezlikten gelmemek gerekiyor. Yeni transferlere gelince; Muci büyük katkı sağlar ama Semih'ten başka onu kim tamamlar bekleyip göreceğiz.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Zalim bir zaman tünelinin içindeyiz. Bu sezonun modası; rakibinin bileğine basmak. Birinin ayağı kırılana kadar bu zalimlikler devam edecek. Rakibine saygı duymayan futbolcular kadar bu zalim üretimin diğer suçlusu hakemler. O hakemler sadece uyduruk penaltılarda değil, bileğe basılan kasti hareketlerde bile adam ve takım kayırıyorlar.

Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Hakemlik adalettir asalettir, bunu bilmeyen düdüğünü boynuna kolye yapsın. Adamına göre görüş açısı belirleyen VAR hakemleri de iki renkli gözlük kullanacak kadar mert olsunlar da ekran başında boyalarını boşuna akıtmasınlar. Kirli tencereye uymak için yuvarlanan kapakları hiçbir su paklamaz çünkü.

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