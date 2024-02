Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu!

Geçen iki sezondaki İrfan Can Kahveci'nin eleştirilecek yanı çoktu ama bu sezon övgüleri en çok o hak ediyor. İrfan Can oynayacak durumda olduğu her maç birinci dakika o sahada yerini almalı. Yabancılara kıyamayanlar, İrfan Can Kahveci'yi dakikalarca kenarda oturtarak neler kaybettiklerinin farkına varsaydı durum çok farklı olabilirdi. Bunun da sorumlusu İsmail Kartal!