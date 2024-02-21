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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni transferleri Süper Kupa'da forma giyebilecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferlerin forma giyebileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 23:17
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni transferleri Süper Kupa'da forma giyebilecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferlerin forma giyebileceğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Kupa müsabakasındaki takvim değişikliği nedeniyle futbol müsabaka talimatının 18. maddesinin söz konusu karşılaşmada uygulanmayacağı belirtildi.

Söz konusu maddenin uygulanmaması dolayısıyla kulüplerin, transfer ettikleri futbolcuları final müsabakasında oynatabileceği ifade edildi.

Ayrıca Süper Kupa karşılaşması nedeniyle Süper Lig'in, 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak tamamlanacağı aktarıldı.

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