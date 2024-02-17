Fenerbahçe istatistikleri parçaladı! O alanda herkesi solladı

Yoluna üç kulvarda da devam eden Fenerbahçe, birçok alanda da zirvede yer alıyor. Bu sezon Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 100 gol barajını geçen sarı-lacivertliler, rakip ceza sahasına da en fazla topla buluşan ekip konumunda. Sarı Kanarya ayrıca, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten takım oldu. 64.8'lik gol beklentisiyle ilk sırada yer alan Fenerbahçe, 65 kez ağları sarsmayı başardı.

Fenerbahçe'yi ise 55.22'lik gol beklentisi oranıyla Galatasaray takip etti. Sarı-kırmızılılar, bu üretkenliğiyle 52 gol buldu. Comparisonator'un verilerine göre; listenin üçüncü sırasında ise 38.19'luk gol beklentisi üreten Kasımpaşa var. Lacivert-beyazlılar, beklentinin üzerinde gol buldu ve 46 kez ağları sarstı. Beşiktaş, 36.94'lük (xG) oranından 35 gol çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Trabzon ise 35.39'luk oranla 39 gol attı, 7. basamakta...