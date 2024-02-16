Fenerbahçe'de liderler toplandı

Alanyaspor beraberliği sonrası 'Liderler böyle anlarda çıkar' diyen Dusan Tadic, takımın önemli isimleriyle şampiyonuk değerlendirmesi yaptı. Edin Dzeko ve Leonardo Bonucci ile birlikte takıma önemli mesajlar veren Sırp oyuncu, sarı-lacivertli futbolcuları şampiyonluk yolunda bir kez daha kenetledi. Tadic'in "Daha kaybedilmiş bir şey yok. Liderliği geri alacağız. 13 maç oynanacak ve her şey bizim elimizde. Bu sezon taraftarlarımıza özlenen şampiyonluğu yaşatacağız. Buna yürekten inanıyorum" dediği öğrenildi.