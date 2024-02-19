Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'den karar...
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Arabistan'daki ertelenen finalin ardından Türkiye'ye yapılacak olan mücadelenin yeri ve tarihi merak ediliyor. Peki Süper Kupa finali ne zaman ve hangi şehirde yapılacak? İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...
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Sabah'ta yer alan habere göre; TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını 3 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatmayı planlıyor.
İKİ ADAY ŞEHİR DAHA VAR
Öte yandan Gaziantep veya Samsun'da oynatılma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.
Yer için henüz karar verilmezken, yoğun fikstürden dolayı maç tarihinin Nisan'ın ilk haftası olma ihtimali yüksek görülüyor.
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