Haberler Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'den karar...

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'den karar...

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Arabistan'daki ertelenen finalin ardından Türkiye'ye yapılacak olan mücadelenin yeri ve tarihi merak ediliyor. Peki Süper Kupa finali ne zaman ve hangi şehirde yapılacak? İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 15:22
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Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'den karar...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının tarihi ve yeriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'den karar...

İki takımın karşı karşıya geleceği maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacaktı ancak çeşitli sebeplerden dolayı ortak bir kararla iptal edildi.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'den karar...

Türkiye Futbol Federasyonunun maç için net açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'den karar...

Sabah'ta yer alan habere göre; TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını 3 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatmayı planlıyor.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'den karar...

İKİ ADAY ŞEHİR DAHA VAR
Öte yandan Gaziantep veya Samsun'da oynatılma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'den karar...

Yer için henüz karar verilmezken, yoğun fikstürden dolayı maç tarihinin Nisan'ın ilk haftası olma ihtimali yüksek görülüyor.

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