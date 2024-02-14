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Neden tercih etti?

Ryan Kent kararı taraftarı da ikiye böldü. İsmail Kartal'a hak verenler İngiliz kanat oyuncusunun kendisine verilen şansı doğru kullanmadığını ve mevcut kadrodan en doğru ismi çıkarıldığını belirttiler. Aksi düşünenler ise "Madem kadroya alınmayacaktı, Alanyaspor maçında en kritik anda onu neden tercih etti" diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Neden tercih etti?
Ryan Kent kararı taraftarı da ikiye böldü. İsmail Kartal'a hak verenler İngiliz kanat oyuncusunun kendisine verilen şansı doğru kullanmadığını ve mevcut kadrodan en doğru ismi çıkarıldığını belirttiler. Aksi düşünenler ise "Madem kadroya alınmayacaktı, Alanyaspor maçında en kritik anda onu neden tercih etti" diyerek sitemlerini dile getirdiler.
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