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Neden tercih etti?
Ryan Kent kararı taraftarı da ikiye böldü. İsmail Kartal'a hak verenler İngiliz kanat oyuncusunun kendisine verilen şansı doğru kullanmadığını ve mevcut kadrodan en doğru ismi çıkarıldığını belirttiler. Aksi düşünenler ise "Madem kadroya alınmayacaktı, Alanyaspor maçında en kritik anda onu neden tercih etti" diyerek sitemlerini dile getirdiler.
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