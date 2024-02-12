Kadıköy deplasmanı

Fenerbahçe için Kadıköy bu sezon deplasmana döndü... Sarı-lacivertliler, dış sahada 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, evinde ise 4. kez rakiplerine puan verdi. Bu sezon evinde Trabzon'a yenilen ardından da G.Saray ve Samsun'la berabere kalan Fenerbahçe dün de konuk ettiği Alanya'ya diş geçiremedi. Rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen öne geçen kanarya, skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SEVİNÇ DÖRT DAKİKA SÜRDÜ

Maça Fenerbahçe baskılı başlasa da 12. dakikada Augusto'nun golüyle geriye düştü. İkinci yarının hemen başında Tadic'in penaltıdan attığı golle maçta beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, 59'da ise Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. Ancak Fenerbahçe'nin üstünlüğü sadece 4 dakika sürdü. Alanya'nın ilk golünü atan Augusto, 63'te bir kez daha sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 90 dakika bu skorla bitince F.Bahçe zirveyi, Galatasaray'a teslim etti.

9 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik Direktör İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Gaziantep FK maçı 11'inden 9 değişikliğe gitti. Kupa maçında rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde sadece Mert Müldür ve İsmail Yüksek, Akdeniz ekibi karşısında ilk 11'de görev aldı.

ELEŞTİRİ ALDILAR

Alanyaspor karşısında stoperde yeni transfer Çağlar Söyüncü, Djiku ile birlikte ilk kez görev yaptı. İki oyuncu uyum sağlayamadı ve eleştiri aldı. Samsun maçında sakatlık yaşayan ve 4 maçta formasından uzak kalan Fred, maç eksiği bulunan Becao ve takıma yeniden katılan Serdar Dursun kadroda yer almadı.