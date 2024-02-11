Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...

TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak aradığı teklifi bulamayan Ryan Kent için İskoç basınından flaş bir iddia geldi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLRİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 10:20
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TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Kent konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...

Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Kent bu maçlarda 1 gol, 2 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilerin 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.



TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...

"PİŞMAN OLDU"

İskoç basını, Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye imza attığı için pişmanlık yaşadığını yazdı.

TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...

Dailyrecord'un haberinde şu ifadelere yer verildi.

TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...

"İsmail Kartal'ın açıkça eleştirdiği Kent için Fenerbahçe bir kabul oldu."

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