TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...

Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Kent bu maçlarda 1 gol, 2 asist üretti.

Sarı-lacivertlilerin 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.







