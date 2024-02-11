TRANSFER HABERİ: İskoç basını duyurdu! Ryan Kent ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak aradığı teklifi bulamayan Ryan Kent için İskoç basınından flaş bir iddia geldi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLRİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 10:20
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Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Kent bu maçlarda 1 gol, 2 asist üretti.
Sarı-lacivertlilerin 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
"PİŞMAN OLDU"
İskoç basını, Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye imza attığı için pişmanlık yaşadığını yazdı.
Dailyrecord'un haberinde şu ifadelere yer verildi.
"İsmail Kartal'ın açıkça eleştirdiği Kent için Fenerbahçe bir kabul oldu."
"Kent'in Türkiye'den ayrılma zamanı gelmiş gibi duruyor." ifadelerine yer verildi.
Kent için Süper Lig'den ve Avrupa'dan birçok takımın ilgisi ara transfer döneminde oldu.
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