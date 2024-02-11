FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından yeniden lider koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep deplasmanında sakatlanan Joshua King, Corendon Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de yok. Çağdaş Altay'ın yöneteceği maç hakkında 'Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' soruları araştırılıyor.

FENERBAHÇE - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

FENERBAHÇE - CORENDON ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Fer, Richard, Sisto, Carlos, Augusto, Oğuz

SERDAR DURSUN 8 AY SONRA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye 2021 yaz transfer döneminde transfer olup 2 sezon oynayan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında eski takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e gitmişti. Son olarak 11 Haziran 2023'te Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan Serdar Dursun, oynaması durumunda 245 gün sonra yeniden sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

DZEKO 5 MAÇTIR SUSKUN

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor. Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.