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TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Dzeko'dan sürpriz bir öneri geldi. Boşnak golcü, sarı-lacivertlilere o futbolcu için kefil oldu. İşte sarı-lacivertlilerin tavsiye üzerine listesine eklediği 20 yaşandıki yıldız...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 07:01
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TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

Bu sezon Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'e saha dışında da katkı sunmak için harekete geçti.

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TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

Takvim'in haberine göre, Boşnak golcünün, Kanarya'ya gelecek vadeden bir santrfor önerdiği gün yüzüne çıktı.

TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

KAHVIC'I TAVSİYE ETTİ

Edin Dzeko'nun, bonservisi Sırp ekibi Kızılyıldız'da bulunan ve kiralık olarak Zeleznicar forması giyen Aleksandar Kahvic'i tavsiye ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

20 yaşında ve 1.92 boyundaki futbolcu, oyun stiliyle de Dzeko'ya benziyor.

TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

Dzeko'nun Kahvic'in takıma katkı vereceği fikrini yönetimle de paylaştığı ve genç yıldızın böylelikle Kanarya'nın radarına girdiği belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

GELECEK VADEDİYOR

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Zeleznicar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

Bosna Hersek'te gelecek vadeden genç yıldızlardan biri olarak gösterilen Kahvic, üst düzey bir pozisyon bilgisine de sahip.

TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

Güncel verilere göre; 350 bin Euro değeri bulunan Kahvic'in önümüzdeki dönemlerde piyasasının da artacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko

Bu sezon 10 maçta 9 gol atan futbolcu, takımına 2 de asist katkısı sundu.

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