TRANSFER HABERİ: Boşnak golcü tavsiye etti! Fenerbahçe'ye yeni Dzeko
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Dzeko'dan sürpriz bir öneri geldi. Boşnak golcü, sarı-lacivertlilere o futbolcu için kefil oldu. İşte sarı-lacivertlilerin tavsiye üzerine listesine eklediği 20 yaşandıki yıldız...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 07:01
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20 yaşında ve 1.92 boyundaki futbolcu, oyun stiliyle de Dzeko'ya benziyor.
Dzeko'nun Kahvic'in takıma katkı vereceği fikrini yönetimle de paylaştığı ve genç yıldızın böylelikle Kanarya'nın radarına girdiği belirlendi.
GELECEK VADEDİYOR
Sağ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Zeleznicar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Bosna Hersek'te gelecek vadeden genç yıldızlardan biri olarak gösterilen Kahvic, üst düzey bir pozisyon bilgisine de sahip.
Güncel verilere göre; 350 bin Euro değeri bulunan Kahvic'in önümüzdeki dönemlerde piyasasının da artacağı ifade ediliyor.
Bu sezon 10 maçta 9 gol atan futbolcu, takımına 2 de asist katkısı sundu.
Kahvic, daha önce OFK Belgrad, Maccabi Haifa, Graficar ve Internacional formalarını da terletti.
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