Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun antrenmanda yer aldı!

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten kiraladığı yeni transferi Serdar Dursun, takımı ile ilk antrenmana çıktı.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Kanarya'nın yeni transferi Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.