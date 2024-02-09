Fenerbahçe'de Bonucci endişesi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan gelen o haber teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 09:14 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 16:47
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Fenerbahçe'de kadroya katılan isimlerden birisi de İtalyan stoper Leonardo Bonucci oldu.
Futbolcunun transferi büyük yankı uyandırırken Bonucci kısa sürede yeni takımına çabuk uyum sağladı.
İtalyan yıldızdan son olarak gelen o haber ise teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.
Fenerbahçe, Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ise kupada 11 başlayan Bonucci'nin yerine Pazar günü sahaya Djiku'yu sürecek.
Sebebi ise; İtalyan yıldızın saha zemininden dolayı baldır ağrısı yaşaması.
Fenerbahçe'nin, Alanyaspor ile oynayacağı kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
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