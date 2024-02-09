Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o yıldızdan gelen haber sarı-lacivertli taraftarları bir hayli endişelendirdi. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertliler son olarak turnuvada Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Kanarya sahadan galip ayrılırken yaşanan o gelişme takımda moralleri bozdu.
Mücadelede Fenerbahçe'den Joshua King sakatlanmıştı.
Futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Bileği burkulan tecrübeli oyuncunun sezonu kapatmasından büyük endişe duyuluyor.
Bu doğrultuda Norveçli futbolcu ile ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ!
Joshua King bu sezon Fenerbahçe'de özellikle yedekten oyuna sonradan dahil olarak skora yaptığı katkılarla taraftarlardan alkış almayı başardı.
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