Haberler Fenerbahçe Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o yıldızdan gelen haber sarı-lacivertli taraftarları bir hayli endişelendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:22
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Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon her kulvarı başarılı bir şekilde tamamlamak istiyor.

Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Kanarya kazanılacak kupalarla taraftarlarını memnun etmeyi hedefliyor.

Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Fenerbahçe bu anlamda Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialı olduğunu gösterdi.

Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Sarı-lacivertliler son olarak turnuvada Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Kanarya sahadan galip ayrılırken yaşanan o gelişme takımda moralleri bozdu.

Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Mücadelede Fenerbahçe'den Joshua King sakatlanmıştı.

Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Bileği burkulan tecrübeli oyuncunun sezonu kapatmasından büyük endişe duyuluyor.

Taraftarı sarsan haber! Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapatabilir

Bu doğrultuda Norveçli futbolcu ile ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

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