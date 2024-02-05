İsminin hakkını veriyor

Cengiz Ünder, ligin ikinci yarısındaki performansıyla Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Sezon başında sarı-lacivertlilere katılan yıldız oyuncu, ilk yarıda yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle ağır eleştiriler aldı. İsmi; güçlü ve yılmaz anlamına gelen Cengiz Ünder, adının hakkını vermeye başladı, İstanbulspor'un ardından Ankaragücü ile Antalyaspor ağlarını da sarsmayı başardı.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

Cengiz böylece, 2024 yılı için 7 kez gol sevinci yaşayarak Süper Lig'de en fazla skor üreten isim olurken, bu golleriyle Fenerbahçe'ye 9 puan kazandırdı. Şimdi ise gözünü kariyer rekoruna dikti. 2021-22'de Marsilya formasıyla Ligue 1'de 10 gol atan Cengiz, Süper Lig'de 2 gol daha bulursa bu rekorunu egale edecek. Milli yıldız, ligin kalan kısmında 3 defa gol sevinci yaşarsa kendi rekorunu kıracak.