Haberler Fenerbahçe İsminin hakkını veriyor

İsminin hakkını veriyor

İsmi; güçlü ve yılmaz anlamına gelen Cengiz, eleştirilerin ardındın adının hakkını vermeye başladı. 7 golle 2024’ün en golcü ismi olan Cengiz, F.Bahçe’ye 9 puan kazandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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İsminin hakkını veriyor

Cengiz Ünder, ligin ikinci yarısındaki performansıyla Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Sezon başında sarı-lacivertlilere katılan yıldız oyuncu, ilk yarıda yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle ağır eleştiriler aldı. İsmi; güçlü ve yılmaz anlamına gelen Cengiz Ünder, adının hakkını vermeye başladı, İstanbulspor'un ardından Ankaragücü ile Antalyaspor ağlarını da sarsmayı başardı.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

Cengiz böylece, 2024 yılı için 7 kez gol sevinci yaşayarak Süper Lig'de en fazla skor üreten isim olurken, bu golleriyle Fenerbahçe'ye 9 puan kazandırdı. Şimdi ise gözünü kariyer rekoruna dikti. 2021-22'de Marsilya formasıyla Ligue 1'de 10 gol atan Cengiz, Süper Lig'de 2 gol daha bulursa bu rekorunu egale edecek. Milli yıldız, ligin kalan kısmında 3 defa gol sevinci yaşarsa kendi rekorunu kıracak.

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