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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik açıklamalarının ardından başkan Koç'tan Özbek'e yanıt geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 20:49
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi.

"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

* Proje,

* Bölücülük,

* Patolojik,

* Mağduriyet söylemleri,

* Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere

* FETÖ ile ilgili gerçekler,

* Atanan başkan ve

* ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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