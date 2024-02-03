Bitexen Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

7. dakika gelişen Antalyaspor atağında Larsson'un ceza sahasından vuruşu savunmadan geri dönerken, Bytyqi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

15. dakikada kaleci Helton Leite'nin uzun göndermek istediği pasta Cengiz Ünder meşin yuvarlağı kontrol ederek pasını Dzeko'ya verdi. Dzeko'nun vuruşunda top kaleci Leite'de kaldı.

27. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Krunic'in kafa ile dokunduğu meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

33. dakikada İsmail Yüksek'in pasında Tadic, rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin sağından dışarı çıktı.

35. dakikada Saric'in pasında Güray'ın ceza sahası içerisinde gelişine vurduğu meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

42. dakikada Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail'in bekletmeden pasında Cengiz Ünder, ceza sahası içi sağ çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi.

51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.

87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı.

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.