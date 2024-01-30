Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hızlı bir kış transfer dönemini geçiren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Savunma ve orta sahanın ardından hücum hattını da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski sonrası ikinci Polonyalı futbolcuyu takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 16:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Şu ana kadar 3 önemli ismi kadrosuna katan sarı lacivertliler, takviyelerine devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Kanarya'nın özellikle Fred'in sakatlığı ve Crespo'nun olası ayrılığı sonrası yabancı transferi yapabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir yıldız geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Sarı lacivertlilerin, Sebastian Szymanski'nin vatandaşını gündemine aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Konuyla ilgili flaş gelişmeyi ise Polonya basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

FENERBAHÇE'DEN BENEDYCZAK'A KANCA

Weszlo.com'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Fenerbahçe, Parma'da top koşturan Adrian Benedyczak'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Sarı lacivertlilerin scout ekiplerinin, 23 yaşındaki genç oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin, Benedyczak'ı takip aşamasında olduğu ve henüz resmi teklif yapmadığı yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Bunun yanı sıra Fenerbahçeli taraftarların Benedyczak ismi sonrası transfer için heyecana kapıldığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Orta saha, sol kanat ve forvette görev yapan Adrian Benedyczak, bu sezon Parma'da 23 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Benedyczak bu karşılaşmalarda 8 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Ayrıca 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Polonyalı yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

1.91 boyundaki oyuncu kariyerinde Pogon Szczecin, Chrobry Glogow, Pogon Szczecin ve AP Pogon gibi takımlarda da top koşturmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...

Polonya U21 takımında ise 21 müsabakada ter döken Benedyczak, 8 gol attı.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yerli golcüsü! İmzayı atıyor...
Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı: Gerçek belediyecilik | Çözüm yine biziz
G.Saray'a 15 milyon Euro'luk yıldız!
Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin genç yıldızı Sivasspor'a kiralandı!
Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?
KPSS 2024/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 KPSS/3 MEB sözleşmeli personel tercih sonuçları sorgula
KARADENİZ USULÜ KİŞ TARİFİ | Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir Kemen'i kadrosuna kattı! Başakşehir Kemen'i kadrosuna kattı! 16:12
Trabzonspor’da Beşiktaş mesaisi Trabzonspor’da Beşiktaş mesaisi 16:07
F.Bahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif... F.Bahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif... 16:02
Mertens'ten flaş karar! Gelecek sezon... Mertens'ten flaş karar! Gelecek sezon... 15:41
PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza 15:38
Sacha Boey'e tezahüratlı karşılama! Sacha Boey'e tezahüratlı karşılama! 15:31
Daha Eski
Rakitic transferi resmen açıklandı! Rakitic transferi resmen açıklandı! 15:17
Sacha Boey Bayern Münih'te antrenmana çıktı! Sacha Boey Bayern Münih'te antrenmana çıktı! 14:33
Tete'den G.Saray'a piyango! İşte teklif edilen rakam Tete'den G.Saray'a piyango! İşte teklif edilen rakam 14:22
F.Bahçe'nin genç yıldızı Sivasspor'a kiralandı! F.Bahçe'nin genç yıldızı Sivasspor'a kiralandı! 14:07
Arda Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi Arda Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi 13:47
G.Saray'a Kolombiyalı sol bek! G.Saray'a Kolombiyalı sol bek! 10:00