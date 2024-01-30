TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 2. Polonyalı! Resmi teklif...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hızlı bir kış transfer dönemini geçiren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Savunma ve orta sahanın ardından hücum hattını da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski sonrası ikinci Polonyalı futbolcuyu takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Kanarya'nın özellikle Fred'in sakatlığı ve Crespo'nun olası ayrılığı sonrası yabancı transferi yapabileceği öğrenildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir yıldız geldi.
Sarı lacivertlilerin, Sebastian Szymanski'nin vatandaşını gündemine aldığı kaydedildi.
Konuyla ilgili flaş gelişmeyi ise Polonya basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
FENERBAHÇE'DEN BENEDYCZAK'A KANCA
Weszlo.com'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Fenerbahçe, Parma'da top koşturan Adrian Benedyczak'ı kadrosuna katmayı planlıyor.
Sarı lacivertlilerin scout ekiplerinin, 23 yaşındaki genç oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin, Benedyczak'ı takip aşamasında olduğu ve henüz resmi teklif yapmadığı yazıldı.
Bunun yanı sıra Fenerbahçeli taraftarların Benedyczak ismi sonrası transfer için heyecana kapıldığı vurgulandı.
Orta saha, sol kanat ve forvette görev yapan Adrian Benedyczak, bu sezon Parma'da 23 maça çıktı.
Benedyczak bu karşılaşmalarda 8 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Polonyalı yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.
1.91 boyundaki oyuncu kariyerinde Pogon Szczecin, Chrobry Glogow, Pogon Szczecin ve AP Pogon gibi takımlarda da top koşturmuştu.
Polonya U21 takımında ise 21 müsabakada ter döken Benedyczak, 8 gol attı.
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