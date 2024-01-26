Haberler Fenerbahçe Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden ayrılması gündemde olan Miguel Crespo'nun geleceği merak ediliyor. Portekizli yıldız oyuncu transferi hakkında flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 16:21
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Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Sarı lacivertliler şu ana kadar 2 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Bu isimler ise Leonardo Bonucci ve Rade Krunic olmuştu.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Yönetim flaş bir hamle daha yaparak Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü ile de anlaşma sağladı.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Öte yandan sarı lacivertlilerde takımdan gidecek isimler de büyük merak konusu.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin ocak ayında yollarını ayırma ihtimali en yüksek olan futbolculardan biri ise Miguel Crespo.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Portekizli orta sahanın ismi Avrupa'dan birçok kulüple anılmıştı.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Transfer söylentilerinin yanı sıra 27 yaşındaki yıldızdan flaş bir açıklama geldi.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Portekiz basınına konuşan Crespo, transfer tekliflerine dair açıklamalarda bulundu.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

İşte o sözler...

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Portekiz basınından derlediği habere göre; İlk olarak Portekiz Kupası finali hakkında konuşan Crespo, kendi kariyeriyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Bazı takımların ilgisinin farkında olduğunu belirten Crespo, "Fenerbahçe'nin, İspanya ve Fransa'dan gelen teklifleri reddettiğini" duyurdu.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Miguel Crespo bu sezon sarı lacivertlilerde 17 maça çıktı.

Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!

Crespo bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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