Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş transfer itirafı!
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden ayrılması gündemde olan Miguel Crespo'nun geleceği merak ediliyor. Portekizli yıldız oyuncu transferi hakkında flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Yönetim flaş bir hamle daha yaparak Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü ile de anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.
Öte yandan sarı lacivertlilerde takımdan gidecek isimler de büyük merak konusu.
Fenerbahçe'nin ocak ayında yollarını ayırma ihtimali en yüksek olan futbolculardan biri ise Miguel Crespo.
Portekizli orta sahanın ismi Avrupa'dan birçok kulüple anılmıştı.
Transfer söylentilerinin yanı sıra 27 yaşındaki yıldızdan flaş bir açıklama geldi.
Portekiz basınına konuşan Crespo, transfer tekliflerine dair açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Portekiz basınından derlediği habere göre; İlk olarak Portekiz Kupası finali hakkında konuşan Crespo, kendi kariyeriyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
Bazı takımların ilgisinin farkında olduğunu belirten Crespo, "Fenerbahçe'nin, İspanya ve Fransa'dan gelen teklifleri reddettiğini" duyurdu.
Miguel Crespo bu sezon sarı lacivertlilerde 17 maça çıktı.
Crespo bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Crespo'nun, Fenerbahçe ile olan kontratı 2025'te sona erecek.
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