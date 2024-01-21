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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Önümüze bakıyoruz!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 18:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 19:08
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Önümüze bakıyoruz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yılport Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Aslında maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in yüzde yüz pozisyonu var, sonra gol, Dzeko karşı karşıya pozisyonu var. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol. Yaptığımız hamlelerle 3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Önümüze bakıyoruz. Kazanmayı çok istiyorduk. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı. Önümüzdeki Başakşehir maçı için hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz."

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