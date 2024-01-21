Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 1-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe 1-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe'nin golünü İrfan Can Kahveci kaydetti. Yılport Samsunspor'un golü Emre Kılınç'tan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 18:15
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Fenerbahçe 1-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde pozisyonlar üretse de farkı açmayı başaramayan Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, oyunu kendi alanında kabul etti. Yılport Samsunspor, 63. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle beraberliği yakaladı. Beraberliğin ardından teknik direktör İsmail Kartal, üstünlüğü yakalamak adına hamleler yapsa da sarı-lacivertliler golü bulmayı başaramadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberlikle puanını 54'e yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

İRFAN CAN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, skor katkısını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekiple bu sezon gol yollarında etkileyici bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, ligin son haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri müsabakada golü kaydeden isim olmuştu.

Yılport Samsunspor karşısında maçın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden İrfan Can, üst üste 2 lig maçında ağları sarsmayı bildi.

Bu golle ligdeki 8. sayısına ulaşan tecrübeli oyuncu, toplamda ise bu sezon 12. golünü attı.

GOL VAR'DAN GELDİ

Samsunspor'un 63. dakikada bulduğu beraberlik golü VAR kararıyla verildi.

Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan 63. dakikada kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu çizgi üzerinde çıkardı ve hakem oyunu devam ettirdi.

Pozisyonun devamında VAR'dan gelen uyarının ardından hakem orta noktayı gösterdi.

3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 70. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'un beraberlik golünün ardından Dusan Tadic'in yerine Joshua King'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i ve Edin Dzeko'nun yerine de Michy Batshuayi'yi oyuna soktu.

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