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Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması! Transferi...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda bilgilendirmede bulunan deneyimli hoca, Çağlar Söyüncü ile ilgili gelen soruyu cevapladı. İşte o sözler...

Giriş: 17 Ocak 2024, Çarşamba 23:25 Güncelleme: 17 Ocak 2024, Çarşamba 23:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor'u 6-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Güzel bir galibiyetle turu geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maçta daha az şans bulan gençlerimizi ve fırsat vermeyi beklediğimiz oyuncuları sahaya sürdük. Çubukluyu giyen her oyuncu en değerli oyuncudur. Kazandığımız için mutluyuz."

"Sonuçta çubukluyu giyen oyuncu bizim için değerlidir. Sezon başından bu yana söylüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Onların bize, bizim onlara... Takım içindeki dengeleri tutarak oyun içinde kalmak istiyoruz."

"Krunic ve Bonucci'yi erkenden takıma kazandıran yöneticilerimizi tebrik ederim. Kadro derinliği olarak orta ve uzun vadede ihtiyacımız vardı. Krunic ilk maçı olmasına rağmen iyi oyun çıkardı. Bugün 6 numara olarak başladı savunmaya geç dedik ve oraya da geçti."

"TRANSFER İÇİN KENDİMİZİ ŞARTLANDIRMADIK"
"Şu anda biz takım içerisinde 2 transferler kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum. Duruma göre sonra bakarız. Belki bir tane daha bir şey daha olabilir. Ama şu anda yüzde yüz bir oyuncu daha alacağız diye kendimizi şartlandırmadık."

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAKKINDA KARAR VERMEDİK"
"Herhangi birinin gitmesiyle ilgili karar vermedik. Çağlar'la ilgili de bir karar vermedik. Bakacağız, bekliyoruz. Zaman içerisinde ne olacak bakacağız."

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