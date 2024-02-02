Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Slovak basını Robert Bozenik iddiasını ortaya attı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 09:15
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim transferde harete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Kanarya, ara transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Bonucci, Krunic ve Çağlar'ı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Forvet transferine işaret eden teknik direktör İsmail Kartal, yedek golcü kadrosuna katmak istediklerini açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Slovak basınından dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Boavista forması giyen Robert Bozenik'i Sevilla ile Fenerbahçe'nin takip ettiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

24 yaşındaki Slovak golcü, Boavista'da bu sezon 22 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Robert Bozenik, 9 gol kaydederken 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Bonservisi Feyenoord'da olan Robert Bozenik, sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Yıldız oyuncu kariyerinde Zilina, Feyenoord, Fortuna Düsseldorf ve Boavista formalarını giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Slovak golcüye kanca! Robert Bozenik iddiası...

Slovakya Milli Takımı'nda 36 maça çıkan oyuncu 6 kez gol sevinci yaşadı.

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