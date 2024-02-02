Fenerbahçe'de stoper değişiyor! İşte İsmail Kartal'ın Antalyaspor maçı 11'i
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak. Averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, kritik deplasmandan kayıpsız dönmeyi amaçlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu müsabakada sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Deneyimli hoca, son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre 11'de tek değişiklik yapmayı düşünüyor. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında sahaya çıkması beklenen 11'i...
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Corendon Airlines Park'ta oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından üst üste alınan iyi sonuçlar dikkat çekiyor.
Süper Lig'de son 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, bu gidişatını Fenerbahçe önünde sürdürmek istiyor.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK!
Sarı-lacivertli takımda Bitexen Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik iki oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.
MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde grip olan ve kadroda yer almayan kaleci İrfan Can Eğribayat, hazır olması durumunda Antalya kafilesinde yer alacak.
KARTAL'IN EN BÜYÜK KOZU DZEKO!
Teknik direktör İsmail Kartal'ın zorlu karşılaşmada en güvendiği isim Boşnak golcü Edin Dzeko...
Konyaspor karşısında hat-trick yaptıktan sonra üst üste oynanan 4 maçta ağları sarsamayan Edin Dzeko, eleştirilerin odağına otursa da Boşnak yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahadaki mihenk taşı...
Her ne kadar gol atamasa da takım arkadaşlarına alan açan ve sık sık savunma yardımı yapan 37 yaşındaki oyuncunun ön alan presi de sarı-lacivertlilerin oyun planında önemli yer tutuyor.
İsmail Kartal'ın Antalyaspor maçında da en büyük kozu yine şüphesiz Edin Dzeko olacak.
Planlarını 37 yaşındaki futbolcu üzerinden yapan İsmail Kartal, bu kez Dzeko'dan arkadaşlarına alan açmasını değil, kanat oyuncularından Boşnak yıldızı topla buluşturmalarını istedi.
Dzeko üzerinden skor üretmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, kaptanıyla Antalya'yı devirmeyi amaçlıyor.
OOSTERWOLDE STOPERE DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'de son oynanan MKE Ankaragücü maçında cezalı olan Oosterwolde, Antalyaspor maçıyla 11'e dönüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, Djiku'nun partneri olarak genç futbolcuyu sahaya sürmeyi planlıyor.
İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...
"Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko"
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