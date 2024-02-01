FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamadığı için yollarını ayırma kararı aldığı Ryan Kent, sarı-lacivertlilere veda ediyor. Adı birkaç Süper Lig ekibiyle de anılan İngiliz futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 17:48 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 18:22
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Yönetim 9 şubat tarihine kadar 1-2 hamle daha yapmayı planlarken, gözler bir yandan da takımdan ayrılması beklenen futbolcularda.
Fenerbahçe şu ana kadar Samet Akaydin, Miguel Crespo ve Umut Nayir ile vedalaşmıştı.
Sarı lacivertlilerde Ryan Kent, Joshua King, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi gibi oyunculara teklifler geldiği ve yolların ayrılabileceği ifade edilmişti.
Yönetim özellikle takımda düşünülmeyen futbolculara kolaylık sağlamayı planlıyordu.
Bu doğrultuda Avrupa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçeli o yıldıza İtalyan devi Lazio'nun talip olduğu öğrenildi.
Konuya dair haberi ise ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio duyurdu.
İşte ayrıntılar...
LAZIO'YA KİRALANDI
İtalyan gazeteci, Ryan Kent'in Lazio'ya kiralandığını açıkladı.
Ayrıca Kent'in sözleşmesinde 5 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı.
İngiliz oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Kent'in, sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Fenerbahçe, Kent'i sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
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