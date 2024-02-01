Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamadığı için yollarını ayırma kararı aldığı Ryan Kent, sarı-lacivertlilere veda ediyor. Adı birkaç Süper Lig ekibiyle de anılan İngiliz futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 17:48 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 18:22
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Kanarya, 3 önemli ismi kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı lacivertliler; Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve Leonardo Bonucci ile el sıkışmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Yönetim 9 şubat tarihine kadar 1-2 hamle daha yapmayı planlarken, gözler bir yandan da takımdan ayrılması beklenen futbolcularda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Fenerbahçe şu ana kadar Samet Akaydin, Miguel Crespo ve Umut Nayir ile vedalaşmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Sarı lacivertlilerde Ryan Kent, Joshua King, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi gibi oyunculara teklifler geldiği ve yolların ayrılabileceği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Yönetim özellikle takımda düşünülmeyen futbolculara kolaylık sağlamayı planlıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Bu doğrultuda Avrupa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Fenerbahçeli o yıldıza İtalyan devi Lazio'nun talip olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Konuya dair haberi ise ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

LAZIO'YA KİRALANDI

İtalyan gazeteci, Ryan Kent'in Lazio'ya kiralandığını açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Ayrıca Kent'in sözleşmesinde 5 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! İşte Ryan Kent'in yeni takımı

İngiliz oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

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