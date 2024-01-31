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Fenerbahçe Miguel Crespo'yu Rayo Vallecano'ya kiraladı!

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 13:07 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 13:15
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Fenerbahçe Miguel Crespo'yu Rayo Vallecano'ya kiraladı!

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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