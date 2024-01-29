Şahane Cengiz

Kanarya'nın süper yıldızı Cengiz Ünder futbol resitali sunmaya devam ediyor. Tam bir problem çözücü olan 26 yaşındaki oyuncu farkını gösterdi. Ankaragücü 13. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle öne geçerken ardından Cengiz sahne aldı. Sadece 7 dakika sonra harika bir kesme vuruş ile skora eşitliği getirdi. Fenerbahçe'nin skorbordda üstünlüğü eline geçirmesi de fazla sürmedi. Cengiz 32'de ceza sahası içinde önüne düşen topa bu defa sağ ayağıyla vurdu. Kaleciyi ters ayakta yakalayıp akıl dolu vuruşuyla maçtaki 2. bu sezonki 7. golünü kaydetti. Başarılı oyuncu sadece golleriyel değil pasları, çalımları ve arkadaşlarını saha içinde doğru şekilde kullanmasıyla geceye damgasını vurdu. Cengiz Ünder özel performansıyla maç sonunda alkışı aldı.

ÇAĞLAR KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a getirdiği defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, Ankaragücü maçını tribünden takip etti. Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, dün Kadıköy'deydi.

Başarılı stoper, Livakovic ve Bonucci'de olduğu gibi resmi sözleşmeyi imzalamadan Ankaragücü karşılaşmasını tribünden izledi. İsmail Kartal da maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Çağlar ile resmi imza atılmadı. İmzalar sonrası konuşabiliriz" dedi.

OMUZ OMUZA

Maç sonunda taraftarlar galibiyet kutlaması için Cengiz Ünder'i tribünlere çağırdı. 26 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarıyla beraber tribünün önüne gitti. Kutlamaları da bir orkestra şefi ustalığında yönetti.

ŞAMPİYONLUK GELİYOR

Fenerbahçe taraftarı, Ankaragücü maçına büyük bir ilgi gösterdi. Tribünlerin kapalı gişe olduğu kritik maçta, Cengiz Ünder'in attığı 2. golden sonra sarı-lacivertli taraftarlar, "Şampiyonluk geliyor" tezahüratlarıyla Kadıköy'ü inletti. Fenerbahçeliler, 90 dakika susmadan takımı destekledi.

ALPTUĞ'LA SEREMONİ

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında LÖSEV Lösante Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki Alptuğ, tablet ile maç önü seremoni etkinliğindeki yerini aldı. Alptuğ, Cengiz Ünder'in tuttuğu tabletle seremoniye katıldı.

"HAT TRİCK İSTERDİM"

Cengiz Ünder maç sonu şöyle konuştu: "Hat-trick yaparım diye içimden geçti, çok istedim ama 2 gol attım, takımıma galibiyet getiren gollerdi. Uzun zamandır taraftarımızın önünde gol atmayı bekliyordum. 3 puan çok önemliydi. Orta şut karışımı yapmayı çok seviyorum. Roma'da attığım bir gole çok benzettim.

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Cengiz Ünder ligde 7. golünü attı. Marsilya'daki 10 gollük sezon rekoruna yaklaşıyor.