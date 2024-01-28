Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder: Roma'da attığım bir gole çok benzettim!

Cengiz Ünder: Roma'da attığım bir gole çok benzettim!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmaya Cengiz Ünder damga vurdu. Yıldız futbolcu kaydettiği 2 gol ile galibiyetin mimarı olurken maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:22
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Cengiz Ünder: Roma'da attığım bir gole çok benzettim!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI:

Hat-trick yaparım diye içimden geçti, çok istedim ama 2 gol attım, takımıma galibiyet getiren gollerdi. Uzun zamandır taraftarımızın önünde gol atmayı bekliyordum. 3 puan çok önemliydi. Önümüzde zorlu maçlar var. Üstesinden gelecek bir takımız. Bu güce sahibiz. Bunu da her zaman sahada gösteriyoruz.

Orta şut karışımı yapmayı çok seviyorum. Daha önce böyle goller attım. Roma'da attığım bir gole çok benzettim. Yine aynı şekilde oldu. Bunları yapmayı seviyorum, yine yaptım.

İrfan Can Kahveci ile çok yakın arkadaşım, çok uzun yıllardır... Çağlar ve İrfan ile hep birlikteyiz. İrfan atınca çok mutlu oluyorum, ben atınca İrfan çok mutlu oluyor. Birbirimize çok destek veriyoruz. Forma rekabeti içindeyiz ama çok da yakın arkadaşız. Bu bizi çok daha güçlü yapıyor. İkimizin performansı çok çok iyi. Gol atıyoruz. Bundan daha iyi bir şey yok.

Çağlar ile 17 senedir arkadaşız. Hiç ayrılmadık. Sürekli telefonla konuşuyorduk zaten. Çok çok mutluyum.

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