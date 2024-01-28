Haberler Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü transferiyle savunma hattı iyice güçlendi. Leonardo Bonucci'nin ardından A Milli yıldızı da kadrosuna katan sarı-lacivertliler stoper rotasyonunda seviye atladı. Fenerbahçe'nin bu transferi, Galatasaray'da Sacha Boey'un ayrılığı sonrası dengeleri değiştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 10:59
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Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

Yoluna 3 kulvarda iddialı bir şekilde devam eden Fenerbahçe bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı bölge olan stopere önemli hamleler yaptı.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'nin ardından Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna kattı.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

A Milli yıldızı renklerine bağlayan Kanarya, savunma rotasyonunu oldukça güçlendirdi.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

Hava topları, ikili mücadeleler, pozisyon alma becerisi ve pas başarısı Çağlar'ın öne çıkan özellikleri olarak dikkat çekiyor.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maça çıkan yıldız stoper, 2 kez 11'e girip 212 dakika süre alırken ilginç bir istatistiğe imza attı.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

İspanyol ekibi, Çağlar'ın sahada olduğu maçlarda sadece 1 kez kaybederken 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

İSMAİL KARTAL'IN ELİ GÜÇLENDİ!
Sarı lacivertlilerde sakatlıklar, Afrika Kupası, ceza gibi nedenlerle savunmada oyuncu bulmakta zorlanan bu nedenle sol bek Jayden Oosterwolde'yi stopere çeken teknik direktör İsmail Kartal şimdi 6 oyuncu arasında tercih yapma konusunda sıkıntı yaşayacak.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

3 YILDIZ AYNI ANDA OYNAYABİLECEK
Çağlar Söyüncü hem stoperdeki rekabeti artıracak hem de yabancı kuralı nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'ın eline rahatlatacak.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin (ya da Cengiz Ünder) 11'de sahaya çıktığı denklemde Fenerbahçe'de Fred, Krunic ve Szymanski üçlüsü aynı anda rahatlıkla orta sahada görev yapabilecek.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
27 yaşındaki futbolcu savunmanın yanı sıra takımın değerini yükseltme konusunda da katkı sağlayacak.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

FENERBAHÇE'NİN DEĞERİ GALATASARAY'I GEÇECEK!
Öyle ki şu anda ligin en değerli takımı 226.8 milyon Euro ile Galatasaray görünse de Boey'in ayrılığı sonrası bu rakam 204.8 milyon Euro'ya gerileyecek.

Çağlar Söyüncü transferi her şeyi değiştirdi! Boey sonrası Galatasaray...

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Çağlar Söyüncü'nün takıma katılmasıyla Fenerbahçe'nin 201.8 milyon Euro olan piyasa değeri ise 213.8 milyon Euro'ya çıkacak.

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