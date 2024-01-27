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Erencan Fener'e

İsmail Kartal'ın 'yerli forvet alabiliriz' sözünüm arkasındaki ismin Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı. Yönetim, 21 yaşındaki yıldız için harekete geçti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Erencan Fener'e

Umut Nayir'in Pendikspor'a gitmesinin ardından santrfor bölgesine takviye yapmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı. Sezon başında Eyüp'den Pendikspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli kulübün harekat başlattığı öğrenildi. Yönetim, hem Pendikspor hem de Eyüpspor'la bir görüşme gerçekleştirecek.

Anlaşma sağlanması halinde genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek. Galatasaray altyapısında yetişen Erencan Yardımcı, geçen sezon Alanya'da, bu sezon da Pendik'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Erencan Yardımcı, Süper Lig'de 18 maça bin 90 dakika süre alırken, 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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