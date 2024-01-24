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RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI (Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı anlatım)

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 20:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 20:04
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RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI (Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz, Figueiredo, Piatek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Jayden, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

SÜPER LİG'DE 32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 46 gol atarken, Başakşehir 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Bir başka İstanbul temsilcisi olan Başakşehir'e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, rekabetteki en farklı skoru da ligin ilk yarısında oynanan ve 4-0 biten müsabakada elde etti. Geçtiğimiz sezon ligde 2 kez kazanırken, Türkiye Kupası finalinde de rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, turuncu-lacivertlilere karşı son 4 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Fenerbahçe 7 kez galip gelirken, Başakşehir 3 maçı kazanmayı başardı.

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