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Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 16:47
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Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Dün oynanan Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 23 Ocak Salı günü yapacağı çalışmayla RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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