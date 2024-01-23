Haberler Fenerbahçe 62 gol kenara geldi!

62 gol kenara geldi!

Fenerbahçe, Samsunspor ile berabere kalırken İsmail Kartal bu defa eleştirildi. Usta çalıştırıcı, 70’de Dzeko, Tadic ve İrfan Can’ı 80’de ise Szymanski’yi çıkardı. Kanarya, uzatmalarla birlikte son 15 dakikayı 4 süper yıldızı olmadan oynadı. Toplamda 62 gole etki eden 4 futbolcunun yokluğunda tabelayı değiştiremedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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62 gol kenara geldi!

Süper Lig'de lider Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 1-1 berabere aldı. Zirvedeki yerini korumasına rağmen Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle puanlar 54'te yeniden eşitlendi. Kanarya'nın mutlak galibiyet beklediği maçta Karadeniz ekibine yakalanmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikler ilk defa yüksek perdeden eleştirildi. Deneyimli çalıştırıcı dakikalar 70'i gösterirken Süper Lig'in gol kralı Edin Dzeko ile birlikte Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'yi kenara aldı. 10 dakika sonra da Sebastian Szymanski'yi kulübeye çekti. Bir anda 62 gole katkı veren 4 isim oyundan çıktı.

Fenerbahçe skor 1-1 olduktan sonra oyunu Samsunspor alanına yıktı ancak bu sezon takımın gol yükünü sırtlayan isimler 80. dakikadan itibaren kulübedeydi. Birçok kenar ortasının yapıldığı bölümde ligin gol kralı Edin Dzeko saha içinde değildi. Attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımı taşıyan Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski de kenardaydı. Yerlerine giren 4 oyuncu Cengin Ünder, Michy Batshuayi, Joshua King ve Emre Mor ise ligin kalan bölümünde 14 gollük katkı vermişti. Kanarya'nın uzatmalarla birlikte son 15 dakikayı skorer dörtlü yerine, bu isimlerle bitirmesi Kartal'ın eleştirilmesine neden oldu.

DZEKO 18 NET GOL KAÇIRDI

Kaçan net gol pozisyonu sayısında Fenerbahçe ilk basamakta. Ligin gol kralı Edin Dzeko toplamda kaçırdığı 18 pozisyonda ilk sırada. Onu 13 net gol kaçıran Galatasaray'dan Mauro İcardi takip ediyor. 3. basamakta 11 gol kaçıran Dusan Tadic var. Trabzonspor'dan Paul Onuachu ile Beşiktaş'tan Cenk Tosun 8'er net gol kaçıran isimler.

NET GOL KAÇIRMADA LİGİN ZİRVESİNDE

Kanarya, Süper Lig'de 58 gol kaydetti. En yakın takipçisi Galatasaray'ın gol sayısından tam 15 fazla. Fenerbahçe attığından fazlasını kaçırıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri net gol şansından yararlanamama kategorisinde zirvede yer alıyor.

KAÇAN NET POZİSYON SAYISI

Fenerbahçe: 57

Galatasaray: 44

Alanyaspor: 35

Gaziantep FK: 33

Pendikspor: 28

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