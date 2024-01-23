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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Başakşehir maçına çevrildi. Fred'in sakatlığı sonrası İsmail Kartal yeni transfere özel görev verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:35
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Zirve yarışında yara alan sarı lacivertliler, taraftarı önünde 2 puan bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Şampiyonluk yarışında önemli 2 puan bırakan Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı moralleri bozdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Brezilyalı oyuncu 87. dakikada sakatlanarak yerini Rade Krunic'e bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Fenerbahçe'de orta sahanın önemli ismi Fred'in son durumu belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Sarı lacivertliler, Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Brezilyalı yıldız oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Fred'in sakatlığı sonrası devre arasında Milan'dan transfer edilen Rade Krunic'e şans doğdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Teknik direktör İsmail Kartal, orta sahada Fred ile İsmail Yüksek'in uyumundan memnundu ancak Brezilyalı yıldız sakatlanınca farklı formüller düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

Kartal'ın İsmail Yüksek'ten vazgeçmeyeceği, Fred'in yerine yeni transfer Krunic'i sahaya süreceği ilk ihtimal olarak görünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...

30 yaşındaki Boşnak oyuncu Fenerbahçe formasıyla 2 maçta görev aldı.

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