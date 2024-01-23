FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Krunic'e özel görev! Başakşehir maçında...
Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Başakşehir maçına çevrildi. Fred'in sakatlığı sonrası İsmail Kartal yeni transfere özel görev verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Brezilyalı oyuncu 87. dakikada sakatlanarak yerini Rade Krunic'e bıraktı.
Fenerbahçe'de orta sahanın önemli ismi Fred'in son durumu belli oldu.
Sarı lacivertliler, Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Brezilyalı yıldız oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fred'in sakatlığı sonrası devre arasında Milan'dan transfer edilen Rade Krunic'e şans doğdu.
Teknik direktör İsmail Kartal, orta sahada Fred ile İsmail Yüksek'in uyumundan memnundu ancak Brezilyalı yıldız sakatlanınca farklı formüller düşünülüyor.
Kartal'ın İsmail Yüksek'ten vazgeçmeyeceği, Fred'in yerine yeni transfer Krunic'i sahaya süreceği ilk ihtimal olarak görünüyor.
30 yaşındaki Boşnak oyuncu Fenerbahçe formasıyla 2 maçta görev aldı.
Sarı-lacivertliler, Milan'dan Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
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