Kanarya'nın orta sahasındaki dinamosu Fred bir kez daha sakatlandı. Samsunspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden 30 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi. Sonuç Kanarya'nın istediği gibi çıkmadı. Kulüpten yapılan açıklamada Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi. Oyuncunun tedavisine hemen başlandığı vurgulandı. Spor hekimlerine göre bu tip sakatlıklar yaşayan futbolcuların sahalara dönüşü 4-6 hafta olarak hesaplanıyor. Oyuncudan oyuncuya değişen kas yapısı sebebiyle süreler farklılık gösterebiliyor. Fred'in olmadığı maçlarda zorlanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal şimdi yeni çareler aramaya başladı. Kurmaylarıyla Fred'in yokluğunda kimi sahaya süreceği ve nasıl bir dizilişle sahada olacaklarını tartışıyor.

10 MAÇ KAÇIRMIŞTI

Fred, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce kariyeri boyunca 3 defa sakatlık yaşadı ve toplamda 10 maç kaçırdı. Kanarya'da ise 2. defa problem yaşıyor. İlk sakatlığında 6 maçta forma giyememişti. Şimdi de bir süre sahalardan uzak kalacak.