Livakovic'ten yine hata!

Livakovic, Samsunspor maçında kritik kurtarışlar yapsa da yediği golde hatalıydı. Emre Kılınç'ın dar açıdan kaleye gönderdiği top öncesinde yanlış yerde duran 28 yaşındaki eldiven, soluna adım atsa da topu içerden çıkardı. Livakovic'in bu hatası pahalıya mâl oldu ve F.Bahçe 2 puan kaybetti. Liva, daha önce de hatalı gol yemişti.

Hırvat kalecinin aksine; konuk Samsunspor'da Okan Kocuk, yaptığı kurtarışlarla takımının sahadan puanla ayrılmasını sağladı. Sezon başında G.Saray'dan transfer edilen tecrübeli kaleci, 6 net pozisyonda F.Bahçe'ye gol izni vermedi. Okan, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını da Fenerbahçe'ye karşı oynadı.