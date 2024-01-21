Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Krunic kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsun 11'i

İsmail Kartal'dan Krunic kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsun 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki tek hedefi 3 puan. Öte yandan yeni transferlerden Rade Krunic'in müsabakaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı da merak konusu. İşte teknik direktör İsmail Kartal'ın karşılaşmadaki 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Kadıköy'deki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Bu maç öncesinde ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal, da tüm planlarını üç puan üzerine yaptı.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini rahat izlemek istiyor.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

6 EKSİK VAR
Ezeli rakibinin puan kaybını bekleyecek olan Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde ise 6 eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda yer alan Osayi ve Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Peres, Zajc ve Crespo, maçta forma giyemeyecek. Becao da kadroda yer almayacak.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

62. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsun, tarihlerinde 62. kez karşı karşıya gelecek. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı- lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette F.Bahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

JAYDEN SINIRDA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Hollandalı oyuncu, görev alması ve kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic, Adanaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına ilk 11'de başlamıştı.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

KRUNIC FORMA BEKLİYOR
Boşnak oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın forma vermesi halinde ligde de ilk karşılaşmasına çıkacak.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 10 karşılaşmanın 8'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı, 1'inde de mağlubiyet yaşadı.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

KADIKÖY'DE 25 PUAN
Sarı-lacivertliler, beraberliği Galatasaray karşısında mağlubiyeti ise Trabzonspor'a karşı aldı. Kadıköy'de 25 puanı hanesine yazdırdı.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Ligde 53 puan toplayan F.Bahçe, bu maçların 18'inde rakip filelere gol atmayı başardı.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

EN GOLCÜ TAKIM
Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 57 gol gönderdi.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, sadece Galatasaray ve Adana Demirspor'a gol atamadı.

Lider Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

Karşılaşmanın muhtemel 11'ileri şu şekilde:

Samsunspor: Szumski, Zeki, Yunus Emre, Bola, Soner G., Soner A., Osman, Emre, Tait, Holse, Ercan.


Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can K., Szymanski, Tadic, Dzeko.

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